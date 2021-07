Portugal registou 3622 novos casos e 16 mortes com covid-19 nas últimas 24 horas.

A maioria dos novos casos foram registados nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (1606) e do Norte (1314).

Quanto aos óbitos, 9 verificaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os restantes ocorreram no Norte (4), no Algarve (2) e no Centro (1).

Não havia tantas mortes desde 22 de março, há exatamente quatro meses.

De acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde, nas últimas 24 horas registou-se uma diminuição no número de internamentos: são agora menos 7 os doentes internados, num total de 860.

Destes, 178 estão nos cuidados intensivos - mais sete do que no dia anterior.

Boletim DGS by TVI24 on Scribd