Os casos de infeção com Covid-19 num hipermercado do Grupo Sonae em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, subiram para 14, disse esta segunda-feira fonte da Saúde Pública da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Fonte da Saúde Pública da região de Lisboa e Vale do Tejo disse à agência Lusa que subiram de seis para 14 os casos positivos entre os funcionários do hipermercado e das lojas aí existentes.

Até quinta-feira, tinham sido testados mais de cem trabalhadores.

Sem confirmar ou dar dados do número de infetados e dos funcionários testados, a cadeia de hipermercados Continente confirmou à Lusa que, "por indicação da Autoridade de Saúde local e com o objetivo de prevenção e deteção precoce de casos, todos os colaboradores do Continente Modelo de Torres Vedras e das lojas da galeria comercial, embora assintomáticos", iam ser testados.

Hipermercado e lojas encontram-se abertos.

A empresa esclareceu que, "ao abrigo do Plano de Contingência da Sonae MC em qualquer caso de suspeita de Covid-19 ou de colaborador confirmado procede-se ao seu distanciamento das instalações e é imediatamente contactada a Autoridade de Saúde".

Em paralelo, é feita a limpeza e desinfeção da área.

Entre as medidas preventivas da Covid-19, a cadeia de hipermercados verifica a temperatura e eventuais sintomas aos colaboradores, instalou barreiras acrílicas de proteção nas zonas de pagamento e balcão de informação, reforçou a higiene e limpeza dos locais de trabalho, desinfeta os carrinhos de compras todos os dias, disponibiliza gel desinfetante a clientes e funcionários, assim como luvas e máscaras aos colaboradores.