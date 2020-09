Na noite de 23 de outubro de 2016, entre as 00:37 horas e as 03:37 horas, a empresa de produtos informáticos CPCDI, em Matosinhos, foi roubada. Segundo a investigação do Ministério Público, o assaltante terá entrado pelo telhado da empresa e furtado vários equipamentos, como tablets e telemóveis, provocando um prejuízo avaliado em mais de 88 mil euros.

“O Assalto” conta a história de Jorge Malheiro, técnico informático da empresa, que foi apontado como principal autor do roubo e acusado de furto qualificado, um crime punível com pena de prisão de 2 a 8 anos.

Quatro anos depois, este homem e a mulher Ângela, continuam a enfrentar uma verdadeira luta para conseguir provar a sua inocência.

A história de um erro judiciário, numa reportagem da jornalista Márcia Sobral, com imagem de Ricardo Ferreira, edição de Miguel Freitas e coordenação de Alexandra Borges.