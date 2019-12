Portugal continua a apresentar taxas elevadas de obesidade infantil. Neste Natal, a TVI volta a aliar-se à Missão Continente que pretende este ano financiar projetos de prevenção da obesidade infantil.

Três em cada dez crianças em idade escolar têm excesso de peso e 12% sofrem de obesidade. São os melhores resultados da última década, mas ainda preocupantes.

Este é um problema de saúde pública transversal a todas as regiões do país, mas com especial incidência nas ilhas.

A região com a maior taxa de obesidade infantil é o arquipélago dos Açores: cerca de 36% das crianças em idade escolar tem peso a mais e 18% sofre de obesidade. Segue-se a Madeira: 31,6% tem excesso de peso e 13,6% obesidade

Uma alimentação errada é uma das causas diretas deste problema, que tem impacto na saúde e que tende a agravar-se com a idade.

As crianças portuguesas ingerem proteínas em excesso, não comem hortícolas diariamente e abusam nos refrigerantes.

Os especialistas admitem que se trata de um problema de reeducação alimentr e que a solução tem de começar em casa.