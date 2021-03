O antigo vice-presidente da Câmara de Barcelos José Maria Ribeiro Rodrigues morreu no domingo, aos 78 anos, anunciou esta segunda-feira o município.

Em comunicado, o município expressa “o mais profundo pesar” pela morte de José Maria Ribeiro Rodrigues, que atualmente era deputado municipal.

No desempenho das suas funções políticas, mas também nas causas sociais em que se envolveu ao longo da sua vida, José Maria Rodrigues dedicou-se de forma leal e abnegada, sendo reconhecido por todos a sua disponibilidade para com a comunidade”, refere o comunicado da autarquia.

José Maria Ribeiro Rodrigues foi vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos no mandato de 1989/1993 e vereador entre 1993 e 2001, tendo também sido presidente da Comissão de Festas das Cruzes e deputado municipal no mandato atual.

“Afável e de grande dedicação à causa pública, soube sempre transpor as diferenças de opinião e partilhar com os demais as preocupações acerca do desenvolvimento local. De José Maria Rodrigues fica a memória das suas qualidades humanas inspiradoras e o desejo, que sempre cultivou, de querer o melhor para os barcelenses”, refere ainda o comunicado municipal.