Alexandre Soares dos Santos morreu esta sexta-feira aos 84 anos, avança o jornal Público.

Soares dos Santos foi líder do grupo Jerónimo Martins durante 46 anos. Em novembro de 2013 deixou a presidência do Conselho de Administração do grupo que detém a cadeia de supermercados Pingo Doce.

Nasceu a 23 de setembro de 1934 na cidade do Porto.

A revista Forbes elegeu Alexandre Soares dos Santos o homem mais rico em Portugal durante vários anos.

Foi agraciado com os graus de Grande-Oficial da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comercial - Classe Industrial, Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, Grã-Cruz da Ordem do Mérito e Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial - Classe do Mérito Comercial.