Um motorista de 45 anos morreu hoje na sequência de um acidente de trabalho com um veículo pesado, ocorrido no interior da área portuária de Sines (Setúbal), disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o acidente de trabalho ocorreu no Terminal de Carvão, no porto de Sines, após o embate da "báscula" do veículo pesado num tapete de carvão, provocando a morte do motorista.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sines, Hugo Cruz, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer no local, após o embate do veículo na estrutura aérea, na PortSines.

O embate acabou por danificar a cabine do camião vindo a atingir o motorista”, relatou.

O acidente está a ser investigado pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

De acordo com o CDOS de Setúbal, o alerta para os bombeiros foi dado às 07:47.

O óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

As operações de socorro mobilizaram elementos dos Bombeiros Voluntários de Sines, VMER, Polícia Marítima, Administração dos Portos de Sines e do Algarve e da GNR.

O corpo foi transportado para os serviços do Instituto de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.