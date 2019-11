Uma mulher morreu hoje na sequência do despiste da viatura que conduzia, no IP 3, perto de Fail, no concelho de Viseu, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

A vítima era a única ocupante da viatura ligeira em que seguia, adiantou a fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, indicando que o alerta para o acidente foi dado pelas 07:40 de hoje.

A circulação automóvel na via retomou a normalidade pelas 10:15, depois de o trânsito ter sido interrompido, acrescentou.

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros Voluntários de Tondela e Sapadores de Viseu, da GNR e do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica).