Foi um ano atípico. Trouxe a pandemia e em troca levou-nos os abraços, os beijos, os afetos. Roubou-nos até a possibilidade de nos despedirmos daqueles que partiram da forma que desejaríamos, que estávamos habituados e que eles mereciam. Mas não os esquecemos. Nem os nosso, os mais próximos, nem aqueles que, não sendo nossos familiares ou amigos, nos habituámos a ter como “nossos”, porque nos entram pela casa adentro todos os dias através dos jornais, da televisão ou da internet.

Recordamos-lhe neste artigo 40 personalidades que partiram em 2020, algumas vítimas da pandemia, deixando o mundo muito mais pobre.

12 Janeiro - Paulo Gonçalves

O piloto Paulo Gonçalves morreu a 12 de janeiro, depois de uma queda ao quilómetro 276, durante a 7.ª etapa da prova especial do Dakar 2020. O motociclista de 40 anos, natural de Esposende, foi encontrado inanimado por um colega. Ao chegar ao local do acidente, a equipa médica encontrou o português inconsciente e em paragem cardiorrespiratória. Foi transportado para o hospital, de helicóptero, mas não resistiu às graves lesões no pescoço e na coluna e acabou por morrer.

22 Janeiro - Terry Jones

Terry Jones, membro dos Monty Python, morreu aos 77 anos. O comunicado da família revela que o ator partiu como viveu: de uma forma “bem-disposta”.

Terry morreu na terça-feira à tarde, aos 77 anos, com a mulher Anna Soderstrom do seu lado após uma longa e extremamente brava, mas sempre bem disposta batalha com uma rara forma de demência - DFT (demência frontotemporal)", pode ler-se no comunicado divulgado pela família.

Em 2015, o ator escocês foi diagnosticado com afasia progressiva primária, uma forma de demência frontotemporal, tendo deixado de falar no final de 2016.

26 Janeiro - Kobe Bryant

A estrela da NBA morreu vítima de um trágico acidente de helicóptero. Além de Kobe Bryant, viajavam mais oito pessoas no aparelho. Uma delas era a filha do basquetebolista, Gianna Maria, de 13 anos.

7 Fevereiro - João Malaca Casteleiro

O linguista João Malaca Casteleiro, figura central na elaboração do novo Acordo Ortográfico, morreu aos 83 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, onde estava internado.

16 Fevereiro - Tozé Martinho

O ator e argumentista Tozé Martinho, de 72 anos, morreu no Hospital de Cascais, devido a uma paragem cardiorrespiratória. Tozé martinho era filho da atriz e escritora Maria Teresa Ramalho, conhecida como Tareka (1927-2018), ao lado de quem se estreou no mundo artístico. Era também irmão da escritora Ana Maria Magalhães.

A ele se devem muitos sucessos de telenovelas portuguesas, em que participou como ator e como argumentista.

20 Fevereiro - Joaquim Pina Moura

O ex-ministro da Economia e das Finanças Joaquim Pina Moura morreu aos 67 anos, na sequência de uma doença neurodegenerativa. Joaquim Pina Moura foi um destacado militante comunista a quem chamaram "Cunhal dos pequeninos", foi dissidente do PCP, superministro do PS e gestor de grandes empresas.

21 Fevereiro - José Carlos Saldanha

José Carlos Saldanha tornou-se o rosto da luta por tratamentos para a hepatite C. Há quase seis anos, interrompeu o Parlamento para pedir ao então ministro da Saúde, Paulo Macedo, que não o deixasse morrer e garantisse tratamentos para a hepatite C.

José Carlos Saldanha tinha 55 anos e foi vítima de uma septicemia, que não estava relacionada com a hepatite C, doença da qual estava curado.

21 Fevereiro – Vasco Pulido Valente

O historiador, escritor e ensaísta Vasco Pulido Valente deixou-nos em fevereiro, aos 78 anos. Vasco Pulido Valente, pseudónimo de Vasco Valente Correia Guedes, oi colunista dos jornais Público, Expresso, Diário de Notícias, A Tarde e O Independente.

25 Fevereiro - Laura Ferreira

Laura Ferreira, mulher do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, lutava contra um cancro há vários anos. Uma luta que acabou por perder, aos 54 anos.

18 Março - António Vieira Monteiro

António Vieira Monteiro, presidente do Conselho de Administração do Santander, morreu na sequência da covid-19. Vieira Monteiro terá contraído a doença em Itália, onde esteve de férias. Foi hospitalizado assim que chegou a Portugal. Acabou por não resistir às complicações provocadas pela doença.

21 Março - Kenny Rogers

O cantor de música country Kenny Rogers morreu aos 81 anos. Autor e compositor de êxitos como “The Gambler”, "Lucille", "Lady" ou "Islands in the Stream", Kenny Rogers morreu na sua casa, em Sandy Springs, Geórgia.

O músico estava sujeito a cuidados hospitalares e morreu de causas naturais.

24 Março - Albert Uderzo

Albert Uderzo, um dos criadores da banda desenhada de Astérix e Obélix, morreu aos 92 anos em Neuilly, em França. Uderzo, que criou com René Goscinny a célebre personagem de Astérix, morreu durante o sono, na sequência de uma crise cardíaca.

16 Abril - Luís Sepúlveda

O escritor chileno Luís Sepúlveda morreu, aos 70 anos, em Espanha, em consequência da doença covid-19. Sepúlveda estava internado desde finais de fevereiro num hospital de Oviedo, em Espanha, onde foi diagnosticado com aquela doença. Os primeiros sintomas ocorreram dias antes, quando esteve no festival literário Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim.

17 Abril - Filipe Duarte

O ator Filipe Duarte, de 46 anos, morreu aos 46 anos, vítima de um enfarte do miocárdio. Participou em várias novelas e produções da TVI, de onde se destacam "Equador" e "Belmonte". O ator morreu durante em casa, no concelho de Cascais.

29 Abril - Irrfan Khan

O ator indiano Irrfan Khan, estrela de Bollywood e cara conhecida de muitos sucessos de Hollywood, como "Mundo Jurássico" (2015), "A vida de Pi" (2012) ou "Quem quer ser bilionário?" (2008) morreu nos últimos dias de abril. Tinha 53 anos e há dois anos que Irrfan Khan lutava contra um cancro neuroendócrino.

11 Maio - Jerry Stiller

O ator de "Seinfeld" Jerry Stiller, pai de Ben Stiller, morreu aos 92 anos. O humorista terá morrido por causas naturais. O anúncio da morte de Jerry Stiller foi feito no Twitter pelo filho Ben Stiller.

“Estou triste por dizer que o meu pai, Jerry Stiller, morreu de causas naturais. Foi um grande pai, avô e o marido mais dedicado à Anne Meara por cerca de 62 anos. Vamos sentir muita falta. Amo-te pai.”, desabafou o Bem Stiller.

20 Junho - Pedro Lima

O corpo do ator Pedro Lima foi encontrado na Praia do Abano, no Guincho. Destacou-se como desportista, modelo e apresentador de televisão. Mas foi como ator que ficou conhecido do público.

Só com a TVI, o ator tinha uma ligação de quase duas décadas e foi nesta casa que interpretou personagens marcantes como “Tristão”, de “Espírito Indomável”.

O seu desaparecimento veio alertar para a fragilidade da saúde mental em Portugal e levou várias personalidades a assumirem publicamente as suas próprias doenças, para alertar outros para a necessidade de procurar ajuda.

6 Julho - Ennio Morricone

O compositor italiano Ennio Morricone morreu aos 91 anos. O compositor morreu numa clínica italiana, depois de ter sofrido uma fratura no fémur, na sequência de uma queda.

13 Julho - Kelly Preston

Kelly Preston, atriz e mulher de John Travolta, morreu depois de lutar durante dois anos contra um cancro na mama. O anúncio foi feito pelo ator, através de uma publicação na rede social Instagram.

É com o coração muito pesado que vos informo que a minha linda mulher Kelly perdeu a luta de dois anos contra o cancro da mama. Ela travou uma luta corajosa com o amor e o apoio de muitos", escreveu.

14 Julho - Naya Rivera

Naya Rivera desapareceu quando nadava no lago Piru durante um passeio de barco. O corpo foi encontrado cinco dias depois do alerta para o seu desaparecimento.

A atriz estava acompanhada pelo filho de quatro anos, que foi encontrado a dormir, dentro da embarcação. A criança contou à polícia que tinha estado a nadar no lago com a mãe e que esta desapareceu depois de ajudá-lo a subir para o barco.

As autoridades suspeitaram, desde logo, de um "trágico acidente".

31 Julho - Joaquim Veríssimo Serrão

O historiador Joaquim Veríssimo Serrão tinha 95 anos. A notícia da morte foi divulgada pelo filho, nas redes sociais.

6 Agosto - Fernanda Lapa

A atriz e encenadora Fernanda Lapa morreu, aos 77 anos, em Cascais, onde estava hospitalizada. Notabilizou-se como atriz de Teatro, onde vou várias vezes premiada, e de Cinema. Mas foi a televisão que a tornou conhecida do grande público. Na altura da sua morte, participava na telenovela da TVI “Amar Demais”.

29 Agosto - Chadwick Boseman

O ator Chadwick Boseman, que interpretou os ícones negros Jackie Robinson e James Brown antes de ser a estrela do filme da Marvel "Pantera Negra", vítima de cancro. Boseman tinha 43 anos havia sido diagnosticado com cancro de cólon há quatro anos.

8 Setembro - Vicente Jorge Silva

O jornalista, fundador do Público e primeiro diretor deste jornal morreu, em setembro. Natural do Funchal, onde nasceu em 8 de novembro de 1945, Vicente Jorge Silva era um apaixonado por cinema, mas acabou por fazer carreira no jornalismo, tendo ainda sido deputado, uma experiência da qual não gostou.

Vicente Jorge Silva marcou uma geração no jornalismo em Portugal, sendo dele a polémica expressão "geração rasca", num editorial que assinou aquando das manifestações estudantis contra a então ministra da Educação do Governo de Aníbal Cavaco Silva, Manuela Ferreira Leite.

28 Setembro - Jorge Salavisa

O bailarino e coreógrafo Jorge Salavisa, que dirigiu o Ballet Gulbenkian e a Companhia Nacional de Bailado (CNB), morreu aos 81 anos.

30 Setembro – Quino

O autor argentino Quino, célebre por ter criado a contestatária personagem de banda desenhada Mafalda, morreu em Mendoza, na Argentina, aos 88 anos.

A morte do cartonista argentino foi confirmada pelo seu editor, Daniel Divinsky, no Twitter.

5 Outubro - Monica Roberts

A ativista dos direitos dos transexuais Monica Roberts morreu em Houston, nos Estados Unidos. Num comunicado, a polícia de Houston refere que identificou o corpo de Monica Roberts, que tinha sido encontrado na terça-feira no parque de estacionamento de um complexo de apartamentos.

Segundo a polícia, a ativista morreu devido a “uma emergência médica” não especificada.

6 Outubro - John Nash

O condutor do táxi perdeu o controlo do carro quando ultrapassava outro veículo e, na sequência do acidente, morreram Nash, de 86 anos, e a sua mulher, Alicia, de 82.

7 Outubro – Cecil Thiré

O ator brasileiro Cecil Thiré morreu, no Rio de Janeiro, aos 77 anos. O ator tinha Parkinson e, de acordo com familiares, morreu de causas naturais.

31 Outubro - Sean Connery

Tinha 90 anos. O ator escocês tornou-se famoso pelo seu papel como James Bond, tendo sido o primeiro ator a levar o papel para o cinema e aparecendo em sete dos filmes da saga 007.

Entre outros filmes, Sean Connery participou em Indiana Jones e a Última Cruzada, O Rochedo, O Nome da Rosa, The Untouchables e Caça ao Outubro Vermelho.

Sean Connery venceu um Óscar, dois Baftas e três Globos de Ouro e, em 2000, foi nomeado cavaleiro pela Rainha Isabel II.

11 Novembro - Gonçalo Ribeiro Telles

O arquiteto paisagista tinha 98 anos e ficou conhecido pela participação política, tendo sido presidente do Partido Popular Monárquico e um dos subscritores da Aliança Democrática, ao lado de Francisco Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral.

O arquiteto, cuja carreira também se destacou na cidadania, ecologia e na política, morreu em casa, rodeado pela família.

25 Novembro - Reinaldo Teles

Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto morreu vítima de covid-19. Tinha 70 anos.

Reinaldo Teles foi também atleta. Foi campeão nacional de boxe, na categoria de pesos médios em 1974. Quando pendurou as luvas, passou pela secção de boxe do FC Porto, antes de Pinto da Costa o chamar para diretor adjunto do futebol quando chegou à presidência do clube, em 1982.

25 Novembro – Maradona

Diego Armando Maradona, treinador e ex-futebolista argentino. Para muitos o melhor de todos os tempos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória, em casa, em San Andrés, Buenos Aires. Tinha sido, recentemente, operado a um coágulo no cérebro. Foi hospitalizado a 2 de novembro devido a anemia e desidratação, apresentando igualmente um estado depressivo, tendo os exames a que foi submetido revelado a presença de um hematoma subdural.

28 Novembro - Vítor Oliveira

O técnico português, de 67 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante uma caminhada na praia, em Matosinhos. Vítor Oliveira foi assistido no local e transportado para o Hospital Pedro Hispano, mas acabou por não resistir.

1 Dezembro - Eduardo Lourenço

O ensaísta Eduardo Lourenço, Prémio Camões e Prémio Pessoa, morreu aos 97 anos, deixando uma vasta obra de “grande originalidade”, e a imagem do homem que permitia “a única reflexão inteligente sobre a política nacional”. Professor, filósofo, escritor, crítico literário, ensaísta, interventor cívico, várias vezes galardoado e distinguido, Eduardo Lourenço foi um dos pensadores mais proeminentes da cultura portuguesa.

4 Dezembro - Sara Carreira

A cantora Sara Carreira morreu, este sábado, vítima de acidente de viação. Tinha 21 anos e era a filha mais nova de Tony Carreira.

10 dezembro - Harold Budd

O compositor norte-americano Harold Budd, nome maior da música ambiente do século XX, morreu, aos 84 anos, vítima de “complicações de covid-19”.

14 Dezembro - John Le Carré

O escritor britânico John Le Carré, mestre do romance de espionagem, morrreu aos 89 anos. O autor de obras como "Fiel Jardineiro" ou "O Espião que Saiu do Frio", morreu de pneumonia no Royal Cornwall Hospital, na Cornualha, Sul de Inglaterra.

17 Dezembro - Nuno Lima Mayer Moreira

O autarca e dirigente do CDS-PP Nuno Lima Mayer Moreira, filho do antigo presidente centrista Adriano Moreira, morreu aos 47 anos, "vítima de doença súbita".

Nuno Lima Mayer Moreira era vogal do Conselho Nacional de Fiscalização, tendo sido também membro do Conselho Nacional e do Conselho Nacional de Jurisdição do CDS.

Nas eleições autárquicas de 2017 foi candidato à Junta de Freguesia da Ajuda, em Lisboa, onde era autarca na assembleia de freguesia.

20 Dezembro – Nicette Bruno

A atriz brasileira Nicette Bruno morreu vítima de covid-19. Nicette Bruno, de 87 anos, estava internada nos cuidados intensivos da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, no Brasil.