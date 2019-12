Para o local do acidente foram mobilizadas duas ambulâncias e uma viatura médica de emergência e reanimação.

O ferido grave, com cerca de 60 anos, foi levado para o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães.

Segundo a fonte, as vítimas trabalhavam na construção de uma casa e foram atingidas por uma “estrutura” que se desprendeu.

Um trabalhador com cerca de 25 anos morreu, esta quarta-feira, numa obra de construção civil em Fermentões, Guimarães, que provocou ainda ferimentos graves num outro trabalhador, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

