A Lua vai estar maior e mais brilhante na noite desta segunda-feira.

O fenómeno, chamado de "Super Lua", é explicado pelo Observatório Astronómico de Lisboa: "Esta Super Lua é provocada pela ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua em que esta se encontra mais próxima da Terra)".

A melhor ocasião para observar a Super Lua Cheia, revela o Observatório, "será no momento do nascimento da Lua, em que ela aparece no horizonte, ou seja, no dia 9 de março em Lisboa pelas 18:30, no Porto pelas 18:25, Coimbra pelas 18:25, Funchal pelas 19:08 e Ponta Delgada pelas 18:41".

O fenómeno da Super Lua ainda vai acontecer mais duas vezes em 2020, a 8 de abril e a 7 de maio. Se puder ver só uma, escolha a Super Lua de abril, porque "será de maior amplitude", explica o Observatório: "Os instantes do perigeu e da Lua Cheia estarão apenas desfasados de oito horas e 28 minutos", explica a nota do Observatório Astronómico de Lisboa.

Nesta Super Lua de março, estes dois instantes, o do perigeu e o da Lua cheia, estão desfasados em 12:41 horas.