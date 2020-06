Esta noite a lua vai nascer já eclipsada por volta das 20:52. O fenómeno astronómico vai durar uma hora e dezoito minutos e poderá ser visto em todo o território português.

O Observatório Astronómico de Lisboa explicou que este se trata de um eclipse penumbral da Lua. Este fenómeno ocorre quando a Lua entra na região de penumbra da Terra, e resulta numa variação do brilho, dificilmente notada, do satélite natural do nosso planeta.

O fenómeno vai poder ser observado em Portugal, no resto da Europa, leste da América do Sul, do sul do Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico Ocidental, Austrália, Antártida, Ásia e África.

O Observatório Astronómico de Lisboa disponibilizou ainda os horários para assistir a este eclipse lunar em Portugal.

Em dezembro, a Terra, Lua e o Sol formaram um dos eclipses menos usuais, denominado “anel de fogo”, pela última vez esta década. O fenómeno foi apenas visível em determinadas regiões do planeta e as melhores imagens foram captadas no Médio Oriente, no Sul da Índia e no Sudeste Asiático.

Ficam ainda as imagens do eclipse parcial da Lua que ocorreu em julho, do último ano. Durante o fenómeno o satélite natural da Terra ficou parcialmente na zona de sombra da Terra e foi possível vê-lo a ficar cada vez mais escuro.