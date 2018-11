O mau tempo já está a causar estragos este domingo. Em Benfica, Lisboa, a chuva forte já fez cair árvores em cima de carros estacionados, numa zona residencial.

Os distritos da Guarda, Setúbal, Santarém, Lisboa, Castelo Branco e Portalegre estão hoje sob aviso laranja desde manhã por se preverem períodos de chuva por vezes forte e persistente, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja, o segundo mais grave, vai vigorar nos distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa e Portalegre entre as 09:00 e as 18:00 e na Guarda e em Castelo Branco entre as 12:00 e as 21:00.

Dezenas de inundações estão a ocorrer no distrito de Lisboa devido à forte chuva que começou a cair a partir do fim da manhã de hoje.

A página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registava 48 ocorrências às 11:45 relacionados com o mau tempo no distrito de Lisboa, particularmente nos concelhos de Cascais, Sintra, Loures, Odivelas, Oeiras e Amadora.

Segundo a ANPC, a maior parte das ocorrências está relacionada com inundações.

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa registava, à mesma hora no seu ‘site’, 23 ocorrências na cidade, entre inundações e quedas de árvore.

No sábado, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano e de inundações devido ao agravamento das condições meteorológicas previsto para hoje, com chuva persistente.