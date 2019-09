Uma lontra encontrada no compartimento do motor de uma viatura na Praia das Furnas, no concelho de Odemira (Beja), foi recolhida pela GNR, na terça-feira, tendo o exemplar sido entregue num centro de recuperação animal.

Segundo o Comando Territorial de Beja da GNR, o animal, que não apresentava qualquer ferimento, foi recolhido por militares do Núcleo de Proteção Ambiental de Odemira, que procederam à sua hidratação.

A lontra foi entregue, na quarta-feira, no CRASSA – Centro de Recuperação de Animais Selvagens de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), para que, posteriormente, possa vir a ser libertada no seu habitat natural.