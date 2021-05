O Supremo Tribunal Administrativo acaba de dar razão à defesa dos proprietários do Zmar, no âmbito da providência cautelar interposta, e suspendeu a requisição civil decretada pelo Governo para o complexo turístico, sabe a TVI.

Trata-se de uma derrota judicial para o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, depois de ter levado avante a requisição civil e ordenado à GNR que mais de 20 imigrantes fossem transportados para casas desocupadas no Zmar, durante a última madrugada.

Agora, com esta decisão do Supremo, a GNR será notificada para que de forma imediata retire os imigrantes do completo turístico – revertendo assim a decisão do Governo.

Está decretada a “suspensão imediata da eficácia do ato administrativo” – que é o despacho da requisição civil.

Serão citados na decisão o ministro Eduardo Cabrita e o próprio primeiro-ministro, António Costa, enquanto representante do Estado.