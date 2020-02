Um homem, de 28 anos, foi detido, na passada terça-feira, em Oeiras, no distrito de Lisboa, por ser suspeito de roubar um homem numa papelaria, informou esta o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), em comunicado.

A vítima, de 57 anos, “colocou em cima do balcão raspadinhas que trazia consigo para trocar (no valor de 150 euros) tendo, de imediato, o suspeito retirado as mesmas e ainda 45 euros em dinheiro”, referiu a polícia, acrescentando que o homem fugiu de seguida.

Segundo o Cometlis, a vítima conseguiu intercetar o homem, mas foi agredida com uma garrafa de vidro numa orelha. Vários populares no local aperceberam-se da situação e conseguiram imobilizar o suspeito até à chegada da polícia.

O detido encontra-se a aguardar medidas de coação.