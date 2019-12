Um homem de caçadeira na mão é suspeito de ter perseguido vários miúdos em Carnaxide, Oeiras, distrito de Lisboa, na última noite, apurou a TVI.

A PSP foi chamada ao local, pouco antes das 20:30, mas não se deparou com este cenário.

No entanto, na sequência de uma busca a casa do suspeito, com cerca de 60 anos, foram apreendidas três armas de caça devidamente registadas e uma pistola modificada.