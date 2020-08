Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta, dentro da própria casa, em Linda-a-Velha, concelho de Oeiras. A vítima foi encontrada pelo pai, na última segunda-feira, depois de não ter notícias da filha “há algum tempo”, confirmou fonte da PSP à TVI.

O homem, acompanhado de uma vizinha da vítima, entrou na casa e encontrou o corpo em avançado estado de decomposição, no chão de uma das divisões, com roupa de dormir.

Também dentro do apartamento, estava o cadáver de um cão, que se presume tenha morrido à fome e à sede, após a morte da dona.

Desconhecem-se as causas da morte. De acordo com a PSP, só a autópsia as poderá determinar.

O alerta para as autoridades foi dado na segunda-feira, pelas 11:40.