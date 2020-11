A chuva intensa que caiu na quinta-feira à noite no concelho de Olhão, distrito de Faro, provocou dezenas de ocorrências, quase todas relacionadas com inundações da via pública, disse à Lusa fonte da proteção civil.

A chuva começou a cair com intensidade a partir das 17:30 e só acalmou já depois das 22:00, tendo causado inundações sobretudo na via pública, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Recebemos dezenas de pedidos de auxílio. Foram sobretudo inundações na via pública, que afetaram as redes viárias e algumas em habitações. Não há registo de vítimas”, disse a fonte do CDOS cerca das 07:30.

O balanço da situação vai ser feito hoje de manhã pelas autoridades municipais.