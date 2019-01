Quatro jovens, com idades entre 18 e 20 anos, foram detidos por elementos da Divisão de Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública (PSP), na freguesia dos Olivais, em Lisboa, por suspeita da prática do crime de roubo.

Segundo uma nota do comando metropolitano de Lisboa da PSP, divulgada hoje, agentes da investigação criminal foram alertados, na quinta-feira à noite, por uma chamada do 112, de que quatro jovens assaltaram em empregado da Telepizza, roubando pizzas e bebidas no valor aproximado de 50 euros.

Os suspeitos, na posse dos bens alimentares, tentaram ainda roubar o motociclo utilizado pelo funcionário na distribuição das pizzas, mas foram detidos pelos agentes que se deslocaram ao local do assalto.

Os detidos, com antecedentes criminais, foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo de Instrução de Lisboa, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.