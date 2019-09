Os serviços da Câmara de Oliveira do Bairro já eliminaram, desde o início do ano, cerca de 90 ninhos de vespas velutinas, ou asiáticas, tendo já identificado para destruição mais uma dezena, foi esta segunda-feira anunciado.

Praticamente todas as semanas temos identificado ou recebido informação dos nossos munícipes sobre potenciais novos casos de ninhos da vespa velutina, que temos destruído com celeridade", garante Duarte Novo, presidente desta autarquia do distrito de Aveiro.