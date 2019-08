Um homem de 79 anos morreu, esta sexta-feira, depois de ter sido picado por um inseto no quintal de casa em Oliveira do Bairro, Aveiro, confirmou fonte dos Bombeiros de Oliveira do Bairro à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, "suspeita-se que tenha sido picado por uma vespa asiática, mas não há confirmação oficial".

O alerta foi dado às 10:12 e, quando os meios chegaram ao local, a vítima ainda se encontrava com vida, mas entrou em paragem cardiorespiratória. O óbito foi declarado no local.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro e a VMER de Aveiro. O cadáver foi levado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Aveiro.

Esta é a segunda morte por picada de inseto em dois dias. Na quarta-feira, um homem morreu em Cadima, no concelho de Cantanhede, havendo suspeitas de que tenha sido picado por vespas ou abelhas.