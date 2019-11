O stress foi considerado, pela Organização Mundial de Saúde, como a epidemia do século XXI. Esta quarta-feira assinala-se precisamente o Dia da Consciencialização do Stress.

Américo Baptista, psicólogo clínico e professor catedrático da Universidade Lusófona, esteve no Diário da Manhã desta quarta-feira, e na ótica do especialista o "stress é quando as exigências que o ambiente impõe são supeiores às minhas competências".

Pode assim ser definido como o desequilíbrio entre as exigências das circunstâncias nas quais a pessoa se encontra e a capacidade individual de adaptação a essas exigências.

Quando estamos sob stress não é só a mente que fica afetada. Todo o corpo é prejudicado, porque "comemos mal e dormimos mal".

Pode manifestar-se sob a forma de vários sinais e sintomas, dos problemas de concentração e de memória, ao aumento de peso, às enxaquecas, dores no corpo e dificuldade em adormecer.