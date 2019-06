França bateu esta sexta-feira o recorde da temperatura máxima: o termómetro chegou aos 45,1º em Villevieille, no departamento de Gard, pelas 15:00. Os 45 graus de Villevieille bateram, por sua vez, o recorde de 44,3º registado já esta sexta-feira pelas 14:00 em Carpentras, no departamento de Vaucluse, na região da Provença. E há hipótese de o recorde voltar a ser batido ainda ao longo do dia, admitem as autoridades.

🌡️🌡️🌡️45.1°C à Villevieille (#Gard) à 15h, première fois que le seuil des 45°C est dépassé en France depuis le début des relevés *fiables* ! Le nouveau #record national (provisoire) monte en grade et change de département ! #canicule2019 #heatwave #France — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 28 de junho de 2019

O anterior recorde de temperatura máxima datava, segundo o Le Monde, de 12 de agosto de 2003, com 44,1º registados em Saint-Christol-lès-Alès et Conqueyrac, no departamento de Gard.

Esta sexta-feira, 70 departamentos franceses estão em alerta laranja e quatro em alerta vermelho devido à subida das temperaturas. Os quatro em alerta máximo são, precisamente, o departamento de Gard, Vaucluse, de Hérault e Bouches-du-Rhône e Gard, no sul de França, onde se previa que as temperaturas alcançassem os 45 graus.

Pelo menos três pessoas terão morrido no sul de França em resultado da onda de calor que, esta semana, está a atingir a Europa. Os óbitos registados foram associados a choques térmicos. O calor também fez vítimas em Espanha e Itália, onde as temperaturas também têm ultrapassado os 40 graus.