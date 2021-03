Sete distritos do continente estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 desta quinta-feira e as 06:00 de sexta-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na quarta-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN)e a Marinha alertaram para o agravamento da agitação marítima em Portugal Continental.

Em comunicado, adiantam que a agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente de noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de nove metros.

Por isso, a AMN e a Marinha recomendam a toda a comunidade marítima que adote um estado de vigilância no mar e nas zonas costeiras e redobre os cuidados, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando está no mar, devendo também reforçar a amarração das embarcações atracadas e fundeadas.

À população em geral, lembram que “se encontra em vigor um dever geral de recolhimento domiciliário, pelo que as pessoas devem permanecer em casa, em segurança, não se expondo desnecessariamente ao risco”.