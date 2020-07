A Rádio Comercial é a empresa com melhor ambiente de trabalho no setor dos media, avança um estudo da consultora OnStrategy.

Depois de ter sido considerada a marca com mais reputação no setor dos media pela Marktest, a Rádio Comercial surge agora em 19º lugar na lista das empresas com melhor ambiente de trabalho a nível nacional, o que significa que é a empresa com melhor ambiente de trabalho no setor dos media.

Esta avaliação, que faz parte do estudo anual RepScore, analisa dois tópicos: o ambiente de trabalho e bem-estar nas organizações e a sua reputação.

Na categoria de Telecomunicações e Multimédia, a Rádio Comercial aparece em primeiro lugar, com 75,1 pontos no ambiente de trabalho e bem-estar e 72,3 pontos na reputação, à frente da RFM, Vodafone, e SIC.

No total, são 50 as organizações referidas no estudo, que inclui mais de 40 mil entrevistas online e dez mil entrevistas telefónicas. Os inquiridos são cidadãos representativos dos censos nacionais e as marcas foram identificadas de forma espontânea, contemplando a análise mais de duas mil empresas em Portugal.