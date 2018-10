Um dos oito detidos no Norte por alegado branqueamento de 40 milhões de euros vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, decidiu hoje um juiz de instrução criminal de Matosinhos.

Para os restantes sete detidos, o juiz determinou medidas de coação entre a apresentação periódica às autoridades e o Termo de Identidade e Residência.

Uma investigação de uma equipa mista da Polícia Judiciária do Norte e da Autoridade Tributária conclui que aquele grupo, desarticulado na terça-feira, branqueou cerca de 40 milhões de euros no período compreendido entre janeiro de 2016 e março de 2018.

Na operação de terça-feira, com o nome de código "Albare" (do latim, "branquear"), as autoridades detiveram um total de oito pessoas, seis das quais indiciadas pela presumível prática de crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal qualificada e venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos contrafeitos.

Trata-se de cinco homens e uma mulher de nacionalidade chinesa e a residir legalmente em Portugal.

Os outros dois detidos estão indiciados por crimes de falsificação de documentos, auxílio à imigração ilegal e tráfico de estupefacientes.

A investigação do caso permitiu concluir que o esquema de branqueamento foi alimentado por negócios sem fatura a partir de uma plataforma logística na "Chinatown" de Varziela, uma zona com centenas de armazéns titulados maioritariamente por cidadãos chineses, no concelho de Vila do Conde, distrito do Porto.

Em conferência de imprensa na quarta-feira, o coordenador da Secção Regional de Investigação do Branqueamento e das Infrações Tributárias da Polícia Judiciária do Norte, Henrique Correia, disse que a investigação do caso foi desencadeada quando se detetaram contas bancárias tituladas por indivíduos de nacionalidade estrangeira com movimentos considerados anómalos.

"Em muitas destas contas, o titular não era conhecido das autoridades, a abertura das contas não era feita por esse titular. O titular pura e simplesmente não deixava rasto", acrescentou.

A investigação levou as autoridades a um armazém funcionado como plataforma logística para as operações suspeitas e que era também sede de uma empresa que não apresentava qualquer declaração fiscal desde 2014.

Ao todo, ocorreram cerca de 40 buscas, efetuadas nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Porto, Vila Nova de Gaia e Sintra.

Durante esta operação, que envolveu 300 operacionais, foram apreendidas 18 viaturas automóveis, a grande maioria de gama alta, cerca de 350 mil euros em notas, equipamentos informáticos e telemóveis, "uma quantidade assinalável de mercadorias contrafeitas ou sem os devidos documentos de suporte fiscal no valor presumível de três milhões de euros", segundo a polícia.

Também se apreenderam dezenas de documentos de identificação, passaportes e cartas de condução internacionais presumivelmente falsas, além de variada documentação de natureza contabilística e fiscal.