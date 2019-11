Dois arguidos da Operação "Entre-Grade" ficaram esta quarta-feira em prisão preventiva.

O caso foi dividido em três processos, cada um com dois arguidos. Há dois juízes de instrução criminal: um com dois processos, um com o terceiro processo.

Na operação "Entre-Grade", da Polícia Judiciária, foram detidas nove pessoas, entre os quais cinco guardas prisionais, dois deles com funções de chefia, e um ex-recluso, líder do gangue de Valbom.

A megaoperação visou o combate ao tráfico de estupefacientes no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira. No âmbito da "Operação Entre-Grade" foram efetuadas 52 buscas em estabelecimentos prisionais, domicílios e espaços comerciais.