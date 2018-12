O procurador Orlando Figueira foi, esta sexta-feira, condenado a seis anos e oito meses de cadeia, no âmbito do processo da Operação Fizz. O advogado Paulo Blanco foi condenado a quatro anos e quatro meses, mas com pena suspensa e o arguido Armindo Pires foi absolvido.

O Ministério Público tinha pedido pena suspensa para todos os arguidos.

O ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira admitiu durante a leitura da decisão do processo Operação Fizz, apresentar uma queixa crime contra os juízes por denegação de justiça.

No segundo intervalo da leitura da súmula do acórdão, o arguido Orlando Figueira admitiu aos jornalistas que será condenado e que irá apresentar uma queixa crime contra o coletivo de juízes por denegação de justiça.

O ex-procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o advogado Paulo Amaral Blanco e Armindo Pires, empresário e amigo do ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, eram acusados de corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos, em coautoria.

Na origem deste processo estão alegados pagamentos de Manuel Vicente, em cerca de 760 mil euros, e a oferta de emprego a Orlando Figueira para ir trabalhar como assessor jurídico do Blanco Privado Atlântico, em Angola, em contrapartida pelo arquivamento de inquéritos em que o antigo presidente da Sonangol era visado, designadamente na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol, por 3,8 milhões de euros.