O interrogatório a José Sócrates no âmbito da Operação Marquês terminou esta segunda-feira. À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, o antigo primeiro-ministro disse que estava "muito satisfeito" e que "não ficou pedra sobre pedra".

Estou muito satisfeito, foi tudo muito exaustivo", começou por dizer aos jornalistas.

O antigo primeiro-ministro afirmou que foi "repor a verdade".

Como vos disse à entrada, vim aqui com o espírito inicial repor a verdade e não ficou pedra sobre pedra nesta acusação", reiterou.

Os advogados e procuradores que estiveram no interrogatório do antigo primeiro-ministro deixaram os telemóveis e ‘ipad’ fora da sala de audiência a pedido do juiz Ivo Rosa.

Na semana passada, Ivo Rosa tinha-se mostrado incomodado com as fugas de informação da sala de audiências enquanto durava o interrogatório e chamou a atenção dos advogados, tendo referido que caso continuassem a passar informações proibiria a entrada de telemóveis no espaço.

À entrada do tribunal, pelas 13:30, José Sócrates insistiu em dizer que a acusação da Operação Marquês é "monstruosa, injusta e completamente absurda" e que mantém o estado de espírito do primeiro dia de interrogatório, na passada segunda-feira.

Nestes últimos dias José Sócrates foi ouvido durante mais de 20 horas de interrogatório e negou sempre as acusações do Ministério Público.

Ainda este mês falta ouvir um arguido importante, Carlos Santos Silva, o empresário e amigo que alegadamente emprestava dinheiro ao antigo governante e lhe pagava contas.