A GNR desmantelou uma rede de tráfico de droga, tendo detido oito suspeitos e apreendido 30 quilos de haxixe, informou o Comando Territorial de Lisboa, nesta terça-feira.

A Operação Serra Vermelha resulta de uma investigação de 18 meses do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) e culminou, na segunda-feira, com a detenção de oito homens, com idades entre os 27 e os 55 anos, "por tráfico de estupefacientes, posse ilegal de arma e posse de arma proibida", nos concelhos de Sintra, Vila Franca de Xira e Lagos.

Durante a operação, foram realizadas 16 buscas, "11 domiciliárias e cinco em garagens", que resultaram, ainda, na apreensão de "287 doses de canábis, 46 doses de cocaína, dois pés de canábis, três viaturas, quatro armas de fogo, sete armas brancas, 118 munições, cinco balanças de precisão, 18 telemóveis e 2.110 euros em numerário".

Esta operação contou com a ajuda do NIC de Faro, da Unidade de Intervenção da GNR e da Polícia de Segurança Pública.

Os detidos são presentes hoje ao Tribunal Judicial de Loures para aplicação de medidas de coação.