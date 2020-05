Um condutor fugiu, este sábado à tarde, a uma operação da PSP, em Lisboa. O homem acabou intercetado, momentos mais tarde, com algum aparato, na avenida Almirante Reis.

Quando foi abordado pela polícia, o homem, que não tinha carta de condução, terá engolido droga que tinha na sua posse e teve de ser conduzido ao hospital. O momento da detenção foi filmado por moradores.

Ao início da noite, confirmou-se que o suspeito tinha "quantidade significativa" de droga na corrente sanguínea.

"Na análise toxicológica foi dado como positivo o consumo de uma substância estupefaciente", revelou o comissário Luís Santos, que esta tarde disse existirem "fundadas suspeitas" de que o suspeito pudesse ter ingerido substâncias ilícitas durante a fuga.

De acordo com Luís Santos, o homem, de 65 anos, já saiu do hospital e encontra-se em instalações da polícia, para ser presente no domingo a um juiz de instrução criminal.

Luís Santos sublinha ser agora necessário esperar por exames complementares para saber como foi consumida a droga.

Não podemos provar a forma como entrou na corrente sanguínea, isso só na perícia médico-legal", afirmou.

Segundo o comissário, o homem vai ser presente a um juiz por condução perigosa, condução sem a devida habilitação legal para o efeito, posse de arma proibida (um taco de baseball), condução sob influência de substância psicotrópica e resistência e coação sob funcionário da polícia.

O condutor tinha sido mandado parar na zona da Baixa, onde decorria uma operação da PSP devido às restrições de circulação impostas no âmbito do estado de emergência, que termina este sábado.