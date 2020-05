O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou hoje que impediu, em 24 horas, 1.900 viaturas de prosseguirem o trajeto, de um total de 20 mil abordadas na vigência das restrições às deslocações por causa da pandemia de Covid-19.

Os dados, divulgados em comunicado, reportam-se à "Operação Transição Segura" e foram recolhidos entre as 17:00 de sábado e as 17:00 de domingo.

Às 24:00 deste domingo termina o período de três dias de restrições à circulação, em que as pessoas não podem sair do seu concelho de residência, a não ser em situações excecionais devidamente comprovadas, como ir trabalhar ou prestar assistência.

Desde as 00:00 de hoje que Portugal se encontra em situação de calamidade, depois de ter cumprido três períodos consecutivos de estado de emergência, por causa da pandemia da covid-19.

A "Operação Transição Segura" envolveu 848 polícias do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que, entre as 17:00 de sábado e as 17:00 de hoje, abordaram 13.500 pessoas, das quais detiveram uma por desobediência ao estado de emergência, e duas por falta de carta de condução.

Em Portugal, morreram 1.043 pessoas das 25.282 confirmadas como infetadas, havendo 1.689 casos recuperados, de acordo com os dados hoje divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

A Covid-19, doença respiratória aguda, é transmitida por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.