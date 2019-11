As grávidas vão poder consultar a lista de médicos obstetras habilitados a fazer ecografias. A medida deverá avançar no final do ano, de acordo com a edição deste fim-de-semana do jornal Expresso.

De acordo com o semanário, a lista poderá ser consultada no site da Ordem dos Médicos e bastará indicar o nome do médico para saber se consta ou não da lista.

A lista que está a ser preparada pela Ordem surge para devolver a credibilidade aos médicos e para dar tranquilidade às grávidas, depois da polémica em torno do médico Artur Carvalho, alvo de várias queixas na Ordem dos Médicos e que não detetou malformações graves num bebé que nasceu sem parte do rosto e parte do crânio.

“A publicação dessa lista tem um efeito social útil extremamente importante”, disse o juiz desembargador, no programa da Renascença em Nome da Lei, que já foi gravado e deve ser emitido este sábado.

Eurico Reis defende que o facto de se poder consultar, “no site da Ordem dos Médicos”, quem são “as pessoas que estão habilitadas a fazer este tipo de atos médicos tem um efeito social útil extremamente importante, que é tranquilizar as pessoas”.

Na quinta-feira, o Ministério Público abriu um inquérito-crime para investigar a clínica Ecosado, em Setúbal, onde o médico Artur Neves realizou as ecografias ao bebé que nasceu com malformações e que não tinha convenção com o Estado.