O relatório da Ordem dos Médicos, que dá conta de incumprimentos graves das normas da DGS no lar de Reguengos de Monsaraz, aponta "falência renal" como a possível causa para as 18 mortes na instituição, dada a falta de monitorização clínica e laboratorial.

No mesmo relatório, ao qual a TVI teve acesso, os médicos relataram "doentes acamados, desidratados, desnutridos. Alguns só usando uma fralda, completamente desorientados, com calor extremo, cheiro horrível e lixo no chão".

Os registos clínicos estavam incompletos, com informações escritas em folhas soltas, e só terão sido informatizados, num ficheiro do Google Drive no dia 6 de julho, data em que já tinha ocorrido a 12.ª morte.

Até essa altura, os médicos relatam a existência de folhas A4 manuscritas com os parâmetros vitais dos doentes, sendo que é referida a falta de informação essencial sobre cada utente do lar.

A equipa médica que fez os primeiros rastreios diz ter denunciado à Administração Regional de Saúde a falta de condições na instituição. Ainda assim, foram informados que deveriam continuar o trabalho sob pena de processo disciplinar.

O Ministério Público já está a investigar as denúncias expressas no relatório, que a ministra da Segurança Social admitiu que não leu.