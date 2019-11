Matthias Schmelz chegou a Portugal em 1993. Nascido numa pequena localidade alemã, formou-se engenheiro. Vendeu 400 unidades de aspiradores Rainbow no país natal e decidiu mudar-se para o nosso país.

Chegou, viu e venceu e é o sonho americano personificado que anuncia através de livros que publicou e dos inúmeros vídeos que partilha na internet e de entrevistas em vários orgãos de comunicação social.

Ao fim de cem unidades de aspiradores que vendeu em Portugal, começou a formar uma equipa e hoje é o presidente de uma empresa que lhe permite faturar milhões. Colaboradores são centenas em todo o país. A sede da empresa fica em Carnaxide.

Todos acreditam que tal como Schmelz é possível começar do zero e chegar a milionário. É esta a máxima que sempre defendeu.

É pai de três filhos nascidos em Portugal e estará em processo de divórcio.

O lado obscuro do milionário alemão que se instalou em Cascais, numa mansão com vista para o mar, fica assim revelado com esta investigação por suspeitas de lenocínio de menores.