Matthias Schmelz, o milionário suspeito de pagar orgias a menores, reagiu no Facebook às notícias de que está a ser investigado pela Polícia Judiciária. O empresário alemão, famoso pelos aspiradores Rainbow, nega que tenha realizado orgias na sua mansão de luxo, mas admite que tem uma namorada jovem.

O milionário, que ao que a TVI apurou é suspeito de recrutar estudantes de classe média alta e alta para sexo a três, diário, em sua casa, questiona ainda a divulgação, pela imprensa, de uma imagem no jacuzzi com a jovem, alegadamente sua namorada.

“Será que por ter uma namorada mais nova do que eu, já não posso usufruir do meu jacuzzi na privacidade da minha casa, sem ser acusado de praticar orgias com menores!?”, questionou no Facebook.