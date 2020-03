O presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, é suspeito de irregularidades na distribuição de processos feita atualmente no tribunal.



A investigação foi aberta há cerca de 15 dias pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) e os resultados premilinares implicam, segundo o jornal Público, o atual presidente do Tribunal da Relação de Lisboa.



Luís Vaz das Neves, antecessor no cargo, também já foi constituído arguido por suspeitas de viciação no sistema de distribuição de processos, como avançou a TVI na semana passada.

Foram detetadas irregularidades na atribuição de alguns casos a magistrados, para favorecimento de arguidos, entre os quais estavam os ex-magistrados Rui Rangel e Fátima Galante.



O órgão de gestão da magistratura reúne-se na terça-feira para tomar medidas.