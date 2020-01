A GNR apanhou, nesta madrugada, dois assaltantes em flagrante, impedindo a sua fuga pelo telhado de uma casa.

Os suspeitos, de 32 e 36 anos, estavam no interior de uma residência em Ourém, Santarém, depois de arrombarem a janela, quando foram surpreendidos pelos militares da Guarda.

"Após denúncia por parte de um popular, os militares deslocaram-se de imediato para o local, tendo surpreendido os dois suspeitos no interior da residência em questão, na qual teriam entrado através do arrombamento de uma janela. Os mesmos, ao aperceberem-se da presença dos militares, ainda tentaram fugir através do telhado, contudo, a pronta atuação dos militares permitiu impedir a fuga, tendo resultado na detenção dos dois indivíduos", descreveu a GNR, em comunicado divulgado.

Além da detenção dos dois homens, a GNR apreendeu, ainda, "diversas ferramentas, alegadamente utilizadas na prática de outros furtos e 120 euros em numerário".

Os detidos, já referenciados por furto de metais não preciosos, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém.