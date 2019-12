Uma colisão entre dois carros fez um morto e um ferido em Portela do Lobo, Beja, e provocou o corte da IC1, esta segunda-feira.

Ao que a TVI conseguiu apura,r junto de fonte do INEM, a vítima mortal tinha 32 anos e foi transportado, inicialmente em estado grave, para o Serviço de Urgência Básica de Castro Verde, onde acabou por ser declarado o óbito.

A TVI também sabe que o ferido ligeiro recusou transporte para unidade hospitalar

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, o acidente ocorreu às 10:04 e mobilizou 22 operacionais.

No local estiveram dez veículos dos bombeiros de Ourique e de Castro Verde, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, tal como uma patrulha da GNR. Foi ainda mobilizado o helicóptero do INEM do Algarve, mas não chegou a ir ao local.