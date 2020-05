A GNR de Ovar encontrou, este domingo, um homem caído enquanto patrulhava a EN 109-5 em Estarreja com o intuito de verificar as medidas do estado de emergência.

Ao passar no local, os militares "aperceberam-se de que alguns veículos se desviavam de um obstáculo no meio da via, tendo apurado que se tratava de uma pessoa caída no chão".

Os militares acabariam por prestar auxílio e sinalizar a pessoa na via para impedir um possível atropelamento, tendo chamado os meios de socorro e colocado o cidadão em posição lateral de segurança.

"Após a chegada da ambulância concluiu tratar-se de um cidadão que durante uma caminhada teve uma crise provocada por uma hérnia discal e ficou sem força na perna, não se conseguindo levantar sozinho", acrescenta a GNR no post divulgado no Facebook do Comando Territorial de Aveiro

A vítima, que foi assistida nas urgências do Hospital de Aveiro, esteve sempre consciente e contou aos militares que ninguém lhe prestou auxílio.