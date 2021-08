Uma mulher foi detida por suspeita de ter tentado atear fogo à casa do ex-companheiro, regando-a com gasolina, informou hoje a Polícia Judiciária.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve, fora de flagrante delito, uma mulher com 50 anos de idade, operária fabril, residente no município de Ovar, suspeita do crime de incêndio doloso", dá conta a PJ em comunicado.