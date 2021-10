A Polícia de Segurança Pública identificou 28 pessoas por posse indevida de óxido nitroso e ou protóxido de azoto, durante este ano.

A chamada “droga do riso” foi tema do Exclusivo desta quinta-feira, no Jornal das 8 da TVI. Esta sexta-feira, a PSP respondeu, em comunicado, com os números apurados ao longo de 2020.

Segundo a mesma nota, foram apreendidas “98 botijas (ou garrafas), com pesos que variam entre os 0,5 kg e os 61 kg, e cerca de 3500 balões (quantidades individualizadas para comercialização)”.

Estas botijas foram encontradas “maioritariamente” em estabelecimentos de restauração e bebidas, na área metropolitana de Lisboa.

“No entanto, tem-se verificado também a sua posse e utilização em espaços públicos, ainda que com carácter pontual.”

No Exclusivo, a GNR também já tinha adiantado que apreendeu 211 botijas de óxido nitroso em 2020.