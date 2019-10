Uma tempestade tropical está a caminho dos Açores, avançou, esta sexta-feira à noite, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Este sábado, as ilhas de São Miguel e Santa Maria podem ter rajadas de vento na ordem dos 100 quilómetros por hora.

“Pablo” é o nome desta tempestade, que chega ao arquipélago açoriano, quase um mês depois do furacão Lorenzo, que desalojou mais de 50 pessoas.

A tempestade Pablo desloca-se a cerca de 17 quilómetros por hora e aproxima-se da zona oriental dos Açores.

Apesar de se prever que esta seja uma tempestade de pequenas dimensões, para sábado, estão previstos aguaceiros, que poderão ter períodos de trovoada, em todas as ilhas, com rajadas de vento até 85 quilómetros por hora, nos grupos Ocidental e Central. A ondulação pode chegar aos sete metros de altura.

Os Açores estão sob aviso amarelo por causa da tempestade Pablo.

“A tempestade tropical ‘Pablo’ possui pequena dimensão, ou seja, o raio de ação do vento com intensidade de tempestade tropical é de aproximadamente 50 quilómetros à volta do seu centro aquando da sua passagem pelo grupo oriental. Assim, prevê-se para São Miguel e Santa Maria que o vento do quadrante sul rodando para oeste se torne forte com rajadas na ordem dos 100 km/hora para o fim do dia de sábado, 26 de outubro, e ondas de altura significativa de cinco a sete metros do quadrante sul passando a oeste”, avançou o IPMA, em comunicado de imprensa.

Os meteorologistas Vanda Costa e Carlos Ramalho revelaram que na sexta-feira, às 15:00 (hora local, mais uma em Lisboa), foi “identificado um pequeno núcleo depressionário com características tropicais, embebido numa vasta região depressionária”, que começou a afetar o arquipélago.

Às 21:00 de sexta-feira, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos da América classificou-o como “tempestade tropical ‘Pablo’”, de acordo com a escala de Saffir-Simpson.

A tempestade tropical estava a essa hora a “520 km a oeste/sudoeste dos Açores, deslocando-se para este-sueste com uma velocidade de 17 km/hora”, e as previsões apontam para que “inflita para nordeste, dirigindo-se para o grupo oriental dos Açores”.

“Apesar da trajetória da tempestade tropical ‘Pablo’ ser em direção ao grupo oriental”, o IPMA alerta que “a vasta região depressionária irá a provocar a ocorrência de aguaceiros que poderão ser fortes e acompanhados de trovoadas em todas as ilhas, bem como vento com rajadas até 85 km/h nos grupos ocidental e central”.

Nesse sentido, as ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) e central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) estão sob aviso amarelo até às 00:00 de domingo, devido à previsão de “aguaceiros por vezes fortes acompanhados de trovoadas”, sendo que no grupo ocidental (Flores e Corvo) o mesmo aviso termina às 12:00 de hoje.

O grupo oriental estará ainda sob aviso amarelo entre as 18:00 de hoje e as 06:00 de domingo, devido à possibilidade de agitação marítima e vento forte, enquanto nas Flores e no Corvo o aviso relativo à agitação marítima termina às 06:00 de hoje.