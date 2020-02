Um homem de 50 anos ficou esta quartta-feira em estado grave quando procedia ao abate de árvores de grande porte no parque de campismo de Paço em Âncora, em Caminha, informou à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o acidente de trabalho ocorreu cerca das 15:11.

A vítima foi transportada ao hospital de Braga.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que "o acidente de trabalho ocorreu quando o homem procedia ao abate de uma árvore de grande porte".

"Ao cair, a árvore que o trabalhador se encontrava a cortar bateu numa outra e partiu um galho que atingiu o homem na cabeça. O trabalhador ficou, imediatamente, inconsciente", especificou.

O parque de campismo do Paço está situado nas margens do rio Âncora, e cerca de um quilómetro de Vila de Praia de Âncora, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo.

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, da Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo e a GNR.