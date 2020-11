Um motociclista de 57 anos morreu nesta segunda-feira em Paços de Ferreira, distrito do Porto, na sequência de uma colisão frontal com um automóvel ligeiro, disse fonte do Comando dos Bombeiros de Freamunde.

A fonte afirmou que a colisão ocorreu na faixa em que seguia o motociclista, mas disse desconhecer se se tratou, ou não, de uma ultrapassagem mal calculada.

A condutora do automóvel, de 24 anos, ficou ferida.

O tripulante da mota morreu no local do acidente, que ocorreu às 07:55 na Rua Nossa Senhora do Rosário, em Carvalhosa, Paços de Ferreira.