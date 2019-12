O maior Pai Natal do mundo está em Águeda e, claro, à vista de todos, na margem direita do rio que dá nome à cidade.

Tem mais de 21 metros de altura, mais ou menos o mesmo que um prédio de sete andares, e está vestido a rigor, com 250 mil luzes LED.

É tão grande, que entrou o livro de recordes do Guinness como o maior Pai Natal do mundo.

Mas, aqui, o Pai Natal não é o único a chamar a atenção.

Também as ruas são majestosas, em particular a conhecida rua dos chapéus de chuva, considerada uma das mais bonitas do mundo, que está decorada com luzes de Natal.