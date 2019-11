Foi no programa “A Tarde é Sua” que o país ficou a conhecer a história de Vítor Barbosa. Os amigos do convidado de Fátima Lopes criaram uma página no Facebook - “Bora lá ajudar... um carro e seis maravilhosos sorrisos” - e, em menos de cinco dias, conseguiram angariar mais de 20 mil euros, quantia necessária para a aquisição de um veículo de sete lugares. O "Super Pai", como passou a ser conhecido, regressou ao programa para explicar tudo o que mudou na vida da família e mostrou o novo meio de transporte.

Vítor Barbosa explicou como a vida dos cinco filhos mudou desde que foram ao programa da TVI “A Tarde é Sua”. A solidariedade dos portugueses trouxe roupa, camas para as crianças e até uma carrinha capaz de transportar a família.

Parece que me saiu o Euromilhões. Tenho de agradecer a Portugal e ao mundo inteiro”, confidenciou.

Vítor Barbosa e os cinco filhos não esqueceram a generosidade dos portugueses. A família aproveitou o regresso ao programa da TVI “A Tarde é Sua” e agradeceu o papel fulcral de Fátima Lopes, que gerou toda esta onda de solidariedade nacional.

Obrigado por tudo o que fizeram por nós”, agradeceram os filhos, em nome de toda a família.

O Benfica também entrou na onda solidária e ofereceu alguns presentes aos cinco filhos de Vítor Barbosa. Os menores explicaram como tratam “religiosamente” das camisolas e cachecóis das águias.

Vítor Barbosa revelou, ainda, que depois de terem estado no programa, a onda de solidariedade não descansou até conseguir angariar o montante necessário para uma carrinha de sete lugares, capaz de transportar toda a família. O "Super Pai" disse que em menos de 15 dias já tinham o novo meio de transporte.

Mas apesar de a generosidade dos portugueses ter ido ao encontro das necessidades da família, as impossibilidades financeiras continuam a existir. Pedro, um dos filhos de Vítor, tem um problema num pé e necessita de fazer fisioterapia. Os custos das sessões parecem ser um novo problema para o "Super Pai".

Depois de ter sido surpreendido pela generosidade dos portugueses, Vítor Barbosa foi apanhado de surpresa pela própria filha. A criança decidiu cantar uma música para o "Super Pai".

No entanto, nem tudo foi perfeito. Vítor Barbosa foi obrigado a apresentar queixa nas autoridades devido a “telefonemas anónimos com intenções que não eram boas”. No final do programa, a apresentadora Fátima Lopes guardou uma última surpresa para a família que comoveu os portugueses.