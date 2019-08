/ AM

Disparos com arma de fogo foram efetuados na noite de hoje na via pública na Aldeia de Paio Pires, concelho do Seixal, Setúbal, disse à Lusa fonte da GNR, referindo que não existem vítimas a registar.

“A informação que temos é que foram efetuados disparos com arma de fogo na Aldeia de Paio Pires. Não temos ainda a confirmação se chegou a haver uma troca de tiros entre grupos, se foram tiros efetuados para o ar ou disparos em direção a alguém”, afirmou a fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, os disparos não causaram qualquer vítima, existindo apenas a registar danos numa habitação.

“Estamos a tentar averiguar quem foram os autores dos disparos e que tipo de arma ou armas foram utilizadas. A Polícia Judiciária já foi chamada ao local”, acrescentou.

Ao que a TVI conseguiu apurar, tratou-se de um ajuste de contas depois de distúrbios numa cervejaria na passada sexta-feira, quando dois grupos - com cerca de dez pessoas cada - se encontravam a jantar. Na altura, um dos grupos terá mandado um piropo à mulher do proprietário da Cervejaria Ponto Verde e o outro defendeu a mulher.

Os dois grupos agrediram-se mutuamente, tendo várias pessoas sido assistidas no hospital. Apesar da polícia ter sido chamada ao local, não houve detenções.

Esta sexta-feira, os suspeitos descobriram onde mora o proprietário da cervejaria e, no local, dispararam contra a habitação com caçadeiras. Os vizinhos ouviram os tiros e chamaram a GNR, mas à chegada ao local os suspeitos já tinham fugido.

A TVI sabe que o proprietário da cervejaria manteve-se dentro de casa e não ficou ferido.