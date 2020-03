O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) denunciou esta quinta-feira a existência de encarregados de educação a substituir trabalhadores não docentes no Centro de Educação e Desenvolvimento D. Maria Pia.

Ao que a TVI conseguiu apurar junto de fonte do Sindicato, esta situação decorre de uma falta crónica de trabalhadores, levando a Casa Pia de Lisboa "a recorrer aos encarregados de educação para não ter de contratar".

Trata-se de cerca de quatro encarregados de educação que, em regime de voluntariado, desempenham funções de vigilância nos recreios e nas salas de aprendizagem, "equiparadas a um auxiliar de escola".

É uma situação dramática, os recreios e as salas estão sem vigilância e a Casa Pia de Lisboa vai tentando resolver estes problemas, utilizando estas alternativas. Temos as crianças inseguras", afirma Armando Almeida do STFPSSRA.

Armando Almeida avança ainda que o "silêncio do Centro Educativo" faz com que não seja possível perceber qual o papel representado pelos encarregados de educação, quais os critérios para a escolha e se realizaram provas de aptidão.

Sobre a falta de trabalhadores, o Sindicato expõe a existência de apenas dois trabalhadores da Casa Pia a supervisionar uma pré-escola da instituição com seis salas. Sendo que a Instituição faz uso de dois voluntários e de três estagiários do IEFP para auxiliar na segurança e no desenvolvimento educacional neste estabelecimento.

Em novembro, vários pais e encarregados de educação do Centro Educativo e Desenvolvimento Dona Maria Pia concentraram-se à entrada do estabelecimento de ensino para pedir um reforço de trabalhadores.

A manifestação culminou num abaixo-assinado à tutela para pedir a abertura de concursos externos para reforço de pessoal não docente.

A TVI contactou a administração da Casa Pia de Lisboa que remeteu uma resposta oficial para mais tarde.